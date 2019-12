Clima: Russia, 2019 l'anno più caldo

ROMA, 30 DIC - Il 2019 è stato l'anno più caldo mai registrato in Russia dal 1891, quando il Paese ha cominciato a raccogliere queste statistiche: e il mese di dicembre ha battuto tutti i record della capitale, tanto che le autorità sono ricorse alla neve artificiale per regalare ai moscoviti un bianco Natale. A Mosca le temperature non sono mai state più alte a dicembre dal 1886, ha reso noto Roman Vilfand, il direttore dell'agenzia meteorologica russa (la Gidromedtsentr). In particolare, mercoledì 18 la colonnina di mercurio ha segnato il nuovo record storico di 5,6 gradi centigradi. La neve artificiale, riporta la Bbc online, è stata trasportata su camion e scaricata in vari siti della città, tra cui la Piazza Rossa e la storica Via Arbat. Per l'intero anno nella capitale è stata registrata una temperatura media di 7,6-7,7 gradi, 0,3 gradi in più rispetto al record precedente.