Capodanno solidale al Sermig di Torino

TORINO, 28 DIC - E' dedicato alla speranza, tema della Giornata Mondiale della Pace, il Capodanno del Sermig di Torino. Dalle il Cenone del Digiuno sarà animato dai giovani dell'Arsenale della Pace. L'equivalente in denaro, che i partecipanti avrebbero speso per la festa di Capodanno, sarà devoluto a chi bussa alla porta dell'Arsenale della Pace; alla popolazione siriana tramite padre Ibrahim Alsabagh e alla Parrocchia della comunità latina di San Francesco d'Assisi, ad Aleppo; alla realizzazione di pozzi in Eritrea e in Etiopia nei campi profughi per rifugiati eritrei. "La speranza non è buonismo - spiega Ernesto Olivero, fondatore del Sermig - ma una scelta del cuore e dell'intelligenza. La vera speranza è quella che nasce da scelte concrete per la giustizia e la pace". Seguirà la marcia della Pace, fino al Duomo di Torino, per la celebrazione della Messa di mezzanotte con l'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia.