Code e disagi su autostrade liguri

GENOVA, 27 DIC - Ancora una giornata di passione per il traffico autostradale in Liguria. I maggiori disagi si registrano in A26 con 13 chilometri di code per lavori tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. In A10, in direzione Ventimiglia, sono sei i chilometri di coda tra Genova Prà e Arenzano, sempre per lavori. Infine, in A12 coda di 4 chilometri tra Genova est e Genova Nervi per lavori.