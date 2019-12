Il 2/1 sarà interrogato Pietro Genovese

ROMA, 27 DIC - E' fissato per il 2 gennaio l'interrogatorio di garanzia per Pietro Genovese, il 20enne agli arresti domiciliari da ieri con l'accusa di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso, la notte tra sabato e domenica due sedicenni su Corso Francia a Roma. L'atto istruttorio si svolgerà davanti al gip Bernadette Nicotra. I funerali di Gaia e Camilla si sono svolti nella chiesa, gremita, di Collina Fleming a Roma. Tantissimi i ragazzi che hanno partecipato al rito funebre e decine le corone di fiori per le due vittime. Sul luogo dell'incidente è stato affisso uno striscione con la scritta "Ciao Angeli".