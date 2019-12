Troppi scarti post Natale, idee di riciclo creativo ManoMano

ROMA, 27 DIC - Gli scarti dopo Natale abbondano. Solo di carta e cartone, nastri e coccarde di carta usate per incartare i regali sono state stimate 75 mila tonnellate di rifiuti, pari ad una discarica intera di medie dimensioni. Oltre al riciclo degli imballaggi con la raccolta differenziata, scarti di scatole, incarti, decorazioni, luci, candele e tappi di sughero si possono riutilizzare in modo creativo contribuendo a non intasare cassonetti e discariche. Il 'fai da te' post-feste trova sfogo online dove i tutorial abbondano. Con la carta, ad esempio, si fanno cartoline e palline, con i tappi cornici e segnaposto. Le lucine restano in soggiorno o in giardino per regalare una atmosfera calda tutto l'anno. Le candele consumate ritrovano nuova vita fuse negli stampini per i dolci. Come? Decine e decine di soluzioni su ManoMano, e-commerce di bricolage e giardinaggio con sedi in tutta Europa i cui blog, canali instagram e youtube sono pieni di soluzioni pratiche per un riciclo creativo e divertente. (ANSA).