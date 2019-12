Marocco: incarcerato famoso Youtuber

ROMA, 27 DIC - Un noto Youtuber marocchino, Mohamed Sekkaki, è stato condannato a quattro anni di carcere e ad una multa di 4.000 dollari per aver criticato il re marocchino Mohammed VI e aver chiamato i marocchini "asini". Lo riporta la Bbc. Sekkaki, i cui video vengono visti ogni giorno da oltre 200.000 persone, ha annunciato che ricorrerà in appello. Arrestato anche il giornalista e attivista per i diritti umani Omar Radi, accusato di aver insultato un giudice su Twitter lo scorso aprile.