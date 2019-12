Iran: strade presidiate dalla polizia

TEHERAN, 26 DIC - La polizia anti-sommossa e forze di sicurezza presidiano oggi massicciamente Teheran e altre città iraniane per impedire nuovi raduni di protesta per commemorare gli uccisi nella repressione delle manifestazioni del novembre scorso, mentre le autorità hanno imposto restrizioni all'accesso ad Internet per impedire la diffusione di notizie e video. Testimoni riferiscono di ingenti schieramenti di forze di sicurezza, oltre che nella capitale, a Tabriz, Sanandaj, Kermanshah, Isfahan e Shiraz, dopo che nei giorni scorsi attivisti e familiari avevano lanciato appelli attraverso i social media per tenere commemorazioni per gli uccisi nel 40/o giorno dallo scoppio delle proteste del mese scorso. In un comunicato emesso ieri, 135 cineasti hanno affermato che avrebbero partecipato oggi alle commemorazioni.