Milano 2/a più ricercata per Capodanno

MILANO, 26 DIC - Secondo il sito di viaggi Jetcost, Milano è la seconda città più ricercata al mondo per gli italiani per iniziare il 2020 Buona parte degli italiani che hanno deciso di viaggiare in questa fine dell'anno hanno optato per Milano - spiega il sito - o perché vogliono passare qualche giorno andando a trovare parenti e amici o perché stanno cercando una destinazione non troppo lontana dove festeggiare l'ingresso nel nuovo anno come confermano le ultime ricerche di aerei per il periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020 utilizzando il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Altre nove città italiane (Napoli, Catania, Roma, Palermo, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme) sono risultate tra le 20 mete più ricercate in tutto il mondo dai viaggiatori nostrani. Altre destinazioni, spiccano: Londra (1), Parigi (3), Barcellona (4), Amsterdam (6), Praga (9) e Madrid (10).