Finisce in acqua con parapendio

VENEZIA, 25 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti sulla spiaggia del lago di Santa Croce, nel comune di Alpago (Belluno), per soccorrere un uomo con il parapendio finito in acqua durante le fasi dell'atterraggio. In stato di ipotermia, è stato aiutato prima da un passante e subito dopo dai pompieri. L'uomo è stato trasferito in ospedale.