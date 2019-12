Terrorismo, condannato torna in libertà

BRESCIA, 24 DIC - Il tribunale di Brescia ha condannato oggi per terrorismo a un anno, 3 mesi e 11 giorni, tanto quanto il tempo trascorso in carcere, Yasin Khan, 25enne richiedente asilo del Bangladesh che era stato arrestato in un centro d'accoglienza a Montichiari, nel Bresciano. In tasca aveva un documento ritenuto falso con la data di nascita nel 1993 mentre sarebbe nato nel 1998. Attraverso internet aveva fatto propaganda in nome dell'Isis. Attività che già aveva cominciato in Libia dove risulta essere sotto indagine. Attualmente è rinchiuso nel carcere di Sassari, ma il giudice ha disposto la liberazione immediata alla luce del tempo già trascorso in cella. Disponendo però il nullaosta per l'espulsione dal territorio italiano.