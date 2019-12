Rider investito, si costituisce pirata

TORINO, 23 DIC - È stato arrestato dai carabinieri l'uomo che, la sera di giovedì 19 dicembre in via San Donato, a Torino, ha investito un rider di Glovo e poi è fuggito. Si tratta di un italiano di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, a cui era stata revocata la patente. L'uomo, accusato di lesioni personali stradali gravissime, fuga e omissione di soccorso, si è costituito in Questura. Il rider, un cittadino pakistano di 31 anni, è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto. La decisione di costituirsi in seguito al ritrovamento della sua auto, una Lancia Y di colore blu, parcheggiata in strada a Grugliasco (Torino). I carabinieri, con l'ausilio della polizia municipale, l'ha individuata grazie ad alcune segnalazioni anonime e ai frammenti di uno specchietto frantumatosi nell'incidente. Nei giorni successivi all'incidente una settantina di rider sono scesi in strada in segno di protesta.