Malta: ripristinata la corrente

ROMA, 23 DIC - EneMalta ha comunicato di aver ripristinato la corrente elettrica nell'arcipelago maltese dopo il black-out durato oltre quattro ore. L'azienda ha fatto sapere in una nota che "l'interruzione è stata causata dall'interconnessione con la rete elettrica italiana", come già successo a fine novembre. La centrale termoelettrica di Malta, attorno alla cui progettazione e realizzazione è nato lo scandalo rivelato da Dafne Caruana Galizia, è stata inaugurata due anni fa ma tuttora evidentemente non è in grado di sostenere le necessità dell'isola. Direttore generale e realizzatore della centrale era lo stesso Yorgen Fenech arrestato e accusato di essere il mandante dell'omicidio della giornalista. Fenech proprio oggi è tornato in tribunale per una nuova udienza.