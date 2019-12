Maltempo: Genova, isolata casa di riposo

GENOVA, 22 DIC - La Protezione Civile regionale ha fatto il punto su sfollati e isolati dopo l'ultima ondata di maltempo. A Taggia continua l'isolamento di 16 persone in Regione Oxentina per il crollo di una strada. A Badalucco 6 famiglie sono isolate in località Poggio per una frana in movimento sulle abitazioni e tre persone in località Cegno; due gli sfollati a Sanremo in via Ernesto Mazzaglia per un edificio dichiarato inagibile. Nel Comune di Genova, in via alla Costa di Teglia, si è aperta una voragine sulla strada, isolata una casa di riposo. Nel Comune di Follo permane il parziale isolamento di 70 persone nella frazione Torenco.