Nuova frana,costiera Amalfi in ginocchio

SALERNO, 22 DIC - Una nuova colata di terra e pietra è caduta sulla statale Amalfitana provocando l'interruzione della viabilità in località Vettica, nel comune di Amalfi (Salerno). La strada, al momento, è interrotta e, con ogni probabilità, servirà un bel po' di tempo per ripristinare la situazione. I carabinieri della locale compagnia e il personale dell'Anas sono al lavoro per capire le modalità d'intervento. L'ennesimo smottamento - il terzo in appena nove giorni - ha reso ancora più complicata la situazione viabilità lungo la statale: Amalfi resta raggiungibile soltanto attraverso il valico di Chiunzi, mentre Positano tramite la statale sorrentina o via Agerola. Interruzioni si registrano anche in località Capo d'Orso nel comune di Maiori e a Cetara. Al momento, fa sapere l'Anas, la strada è chiusa dal km 27,400 (Amalfi) al km 49,500 (Vietri sul Mare). A Sarno ieri sera è stata disposta l'evacuazione di cinque famiglie a causa del distacco di un lastrone di breccia cementato.