Droga: arrestati 3 esponenti Casamonica

ROMA, 21 DIC - Arrestati tre esponenti della famiglia Casamonica ritenuti responsabili dei reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere, emesso dal gip di Velletri su richiesta della Procura, nei confronti di padre, madre e figlio. L'indagine, avviata nel novembre del 2018 e coordinata dai pm Giovanni Taglialatela e Luigi Paoletti, avrebbe delineato un "collaudato sistema di spaccio di stupefacenti" creato dalla famiglia, residente a Ciampino, che, grazie alla "forza intimidatrice del proprio nome", si sarebbe assicurata in maniera quasi esclusiva l'approvvigionamento di cocaina a Ciampino e nel quartiere di Morena, utilizzando come base operativa la loro villa. Particolarmente significative sarebbero le testimonianze raccolte, che avrebbero disvelato come il nome Casamonica incutesse uno "straordinario timore" nei confronti dei vari acquirenti fermati, ai quali sono state sequestrate decine di dosi.