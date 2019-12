Allerta in Sardegna, venti di burrasca

CAGLIARI, 21 DIC - Prorogata di altre 24 ore in Sardegna l'allerta meteo per forti venti e piogge. In particolare dalle prime ore di domani si prevedono raffiche di vento sino a burrasca sulle coste settentrionali, occidentali e meridionali dell'Isola e sui rilievi maggiori, con possibili mareggiate sulle coste. inizialmente i venti soffieranno da ovest. L'avviso, diramato dalla Protezione civile regionale, è valido sino alle 18 di domenica 22 dicembre. Osservati speciali i bacini di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro, dove vige il codice arancione per rischio idraulico (criticità moderata). Codice giallo (criticità ordinaria), invece, per rischio idrogeologico sui bacini dell'Iglesiente e Campidano.