Frana nel Casertano,salvi occupanti auto

CASERTA, 21 DIC - Una frana è caduta sulla strada provinciale 328, nel comune di Rocca d'Evandro, nell'Alto-Casertano, e alcuni detriti sono finiti su un'auto in transito. All'interno vi erano due persone che sono riuscite a mettersi in salvo uscendo da sole dalla vettura. La strada - rendono noto i vigili del fuoco di Caserta, intervenuti sul posto - presenta altre zone critiche, ed è stata chiusa al transito per le necessarie verifiche.