Francia: arriva la tempesta Fabien

PARIGI, 21 DIC - Sono 18 i dipartimenti francesi in allerta arancione, 15 dei quali direttamente minacciati dalla tempesta Fabien, attesa per la notte prossima sulla costa sud-occidentale e domani mattina in Corsica. L'allerta, per vento forte, è rafforzata da quella per onde pericolose nella Gironda e nel bacino di Arcachon. Resta pronta ad emergenza inondazioni la Corsica, dove l'aeroporto di Ajaccio, inondato, è stato chiuso e diverse strade sono interrotte. Continua, come ormai da un mese, il maltempo su tutta la Costa azzurra e la Provenza: al largo di Marsiglia, un uomo è dato per disperso dopo essere caduto in mare da una barca a vela colta dal mare grosso. Il suo compagno di escursione è stato tratto in salvo da un elicottero, era aggrappato ad una boa, in condizioni di ipotermia. Nei giorni scorsi, tre persone sono morte in Spagna e cinque in Portogallo a causa di un'altra tempesta, Elsa.