Siria:: ong, 80 morti in 48 ore

BEIRUT, 20 DIC - Circa 80 tra militari governativi siriani e miliziani antiregime hanno perso la vita nelle ultime 48 ore nelle battaglie in corso nel nord-ovest della Siria tra le truppe di Damasco, sostenute dalla Russia, e gruppi armati delle opposizioni appoggiate dalla Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui gli scontri sono in corso da mercoledì nella zona a est del distretto di Maarrat an Numan nella regione nord-occidentale di Idlib. L'Osservatorio ha documentato l'uccisione di una cinquantina di miliziani anti-regime, tra cui combattenti qaidisti, e di una trentina di militari e miliziani lealisti.