Rapina e violenza sessuale, arrestati

FERRARA, 20 DIC - Hanno rapinato due quattordicenni e, in un secondo episodio, hanno tentato violenza a una ragazzina, anche lei di 14 anni: per questo due ragazzi minorenni, di 16 e 15 anni, residenti nel Ferrarese, sono stati arrestati con l'accusa di rapina e violenza sessuale. Il provvedimento è stato eseguito ieri dai carabinieri, a conclusione di un'indagine che ha richiesto tre mesi di lavoro agli inquirenti per risalire agli autori dei reati. La possibilità di reiterazione ha convinto il giudice ad allontanare i due dalle famiglie obbligandoli alla permanenza di una comunità per minori problematici.