Maltempo, codice arancio zone nord ovest

FIRENZE, 20 DIC - La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice arancione per vento, pioggia, e temporali forti dalle 17 di oggi fino alle 14 di sabato 21 dicembre. Le aree maggiormente interessate, spiega una nota, sono la parte nord occidentale della regione, compresa il litorale, e la costa etrusca con il suo interno. Sulle altre zone della Toscana codice giallo per gli stessi fenomeni. Dal pomeriggio di oggi, venerdì, è atteso un peggioramento del meteo con precipitazioni diffuse, anche temporalesche in serata, venti forti da sud e mare fino a agitato specie al largo. Sabato fino alla tarda mattinata ancora tempo perturbato con piogge e temporali, venti forti occidentali e mari molto mossi o agitati. Miglioramento dal pomeriggio.