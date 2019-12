Uomo carbonizzato sotto cavalcavia Roma

ROMA, 20 DIC - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato sotto a un cavalcavia ieri sera alla periferia di Roma. E' accaduto in via Giacomo Brodolini, in zona Nuovo Salario. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, tra cui quella di un incidente avvenuto mentre tentava di riscaldarsi. Non si esclude che l'uomo sia un senza fissa dimora. Nei pressi del cadavere è stata trovata una tenda con effetti personali.