Salvini, o mi arrestano o vado avanti

AOSTA, 20 DIC - "O mi arrestano o vado a vanti a fare quello che ho fatto finora, non mi mettono paura". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un appuntamento elettorale ad Aosta. "Viviamo un momento surreale - ha aggiunto - in cui ci sono arresti in Valle d'Aosta, in Calabria e in Piemonte, ma c'è qualcuno che vuole arrestare a Milano, non per corruzione ma per sequestro di persona, poiché ho bloccato lo sbarco di 140 persone. Quando ci sarà il processo sarà una festa della libertà".