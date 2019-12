Cottarelli, non scendo in politica

ROMA, 20 DIC - "Io faccio parte di diversi comitati scientifici, ma non c'è nessuna intenzione di scendere in politica, io continuo a fare quello che faccio". Lo afferma Carlo Cottarelli, a margine della presentazione dell'associazione di 'Voce Libera' della Carfagna a cui ha dato adesione nel comitato scientifico. "In Italia - prosegue - possiamo anche crescere dell'uno, 1,5% e con le entrate se si fanno le cose giuste si risolve anche il problema del debito pubblico".