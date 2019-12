Manager russo:legale,ok estradizione Usa

NAPOLI, 20 DIC - La Corte di Appello di Napoli si è pronunciata in favore dell'estradizione del manager russo Aleksandr Korshunov negli Stati Uniti d'America. La decisione è stata resa nota stamattina dall'avvocato del manager Gian Domenico Caiazza. Gli Usa ritengono il manager russo responsabile di spionaggio industriale. La difesa del manager ha ora 15 giorni per presentare ricorso in Cassazione. Aleksandr Korshunov è stato arrestato all'aeroporto di Napoli lo scorso agosto. Mosca si aspetta che la giustizia italiana conceda l'estradizione in Russia nel corso del processo di Cassazione, ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato da Interfax.