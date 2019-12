Allerta maltempo Piemonte, è preallarme

TORINO, 20 DIC - La Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato la fase di preallarme per il maltempo. Aperta la sala operativa di Torino, sono stati attivati i presidi logistici sul territorio e il volontariato regionale per il monitoraggio dei punti critici a sostegno degli enti locali. In allerta anche le Prefetture. Al momento sono stati aperti i Centri operativi comunali di Borgomale (Cuneo), Isola d'Asti e Basaluzzo (Asti). L'aggiornamento del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala nelle prossime ore la crescita dei livelli idrometrici del Tanaro e dei suoi principali affluenti (Orba, Bormida e Belbo) e dello Scrivia, con valori al di sotto delle soglie di attenzione. Nel nord Piemonte, in aumento il Sesia e il Toce.