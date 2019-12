Razzismo in ospedale,presentata denuncia

SONDRIO, 19 DIC - Dopo gli insulti a una madre straniera in ospedale che aveva appena perso sua figlia, oggi il compagno, Abdulras Aki Alimi, 40enne della Costa d'Avorio, padre della neonata di 5 mesi, Mistura, ha presentato una denuncia ai carabinieri. L'uomo si è recato al Comando provinciale di Sondrio per raccontare quanto riferitogli dalla compagna, Helly Mohamed, bersaglio, dopo la notizia della morte della piccina, di presunti insulti razzisti nel pronto soccorso di Sondrio. "Subito dopo che i medici le hanno riferito che nostra figlia non ce l'aveva fatta - si legge nel verbale - mentre si trovava nei pressi del bagno, disperata per la notizia, ha visto due persone, una stesa sulla barella con una maschera per ossigeno, ed una in piedi. Una delle due ha detto una frase di questo tipo: 'Smettila di piangere anche se è morto il tuo bambino, vattene, fai troppo rumore'. L'altra ha risposto: 'Ma non hai cuore?'". Intanto è stata effettuata l'autopsia sul corpo della piccola. Si sarebbe trattato di morte in culla.