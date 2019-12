Di Maio, cittadini sceglieranno bene

ROMA, 19 DIC - "Sono sicuro che i cittadini sapranno scegliere nel migliore dei modi, ogni referendum per noi è sacro. Ma vorrei anche dire ai 64 firmatari che forse potevano andare in piazza a raccogliere le 500mila firme che servono per la richiesta del referendum, fare dei banchetti, insomma coinvolgere le persone veramente. Ma dubito che le avrebbero raccolte". Lo scrive il leader M5S Luigi Di Maio, su fb, all'indomani della raccolta delle 64 firme di senatori per promuovere il referendum sul taglio dei parlamentari.