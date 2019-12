Controlli Gdf, illeciti per 1,4 mln

ROMA, 19 DIC - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine una serie di controlli fiscali nei confronti di 14 soggetti che avevano dato vita nella zona oplontina, vesuviana, stabiese e sorrentina a redditizie attività delittuose di varia natura ed erano riusciti ad accumulare indebitamente proventi illeciti per quasi 1 milione e 400 mila euro. In particolare, la finalità perseguita dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Torre Annunziata, seguendo le indicazioni ricevute dal Procuratore Pierpaolo Filippelli, è stata quella di intercettare e misurare l'effettiva capacità contributiva scaturita da determinate condotte penalmente rilevanti, per non riservare a queste ultime un trattamento tributario di favore rispetto ai contribuenti onesti.