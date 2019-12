Libia:Di Maio,migliorare intesa migranti

ROMA, 18 DIC - La consultazione con le autorità libiche sulle modifiche al memorandum sull'immigrazione proseguirà, perché "è nell'interesse dell'Italia mantenerlo, perché ha contribuito a ridurre gli arrivi ma anche i morti in mare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un question time alla Camera, aggiungendo comunque che tale intesa va "migliorata", perché sono emersi "limiti nella gestione dei campi profughi". Di Maio, in occasione della sua visita a Tripoli, ha chiesto al governo libico di "migliorare le condizioni di vita nei centri" e su questo fronte ha registrato una "ampia disponibilità da Tripoli".