Gasparri: Salvini? Giunta attende carte

ROMA, 18 DIC - Sul caso Salvini-Gregoretti "quando riceveremo la documentazione dalla presidenza del Senato incardineremo il procedimento", spiega al telefono con l'ANSA il presidente della Giunta delle Immunità parlamentari di Palazzo Madama Maurizio Gasparri (Forza Italia). L'organismo avrà 30 giorni - "termine non perentorio", ricorda il senatore - per esprimere un giudizio sulla richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania per l'ex titolare dell'Interno, che è membro del Senato; entro 60 giorni dovrà poi pronunciarsi l'Aula di Palazzo Madama. "L'interessato potrà essere sentito, se lo vorrà", aggiunge Gasparri. Il presidente della Giunta non si pronuncia invece sull'ipotesi che l'esito, per un caso analogo a quello della nave Diciotti, possa essere diverso (il Senato negò l'autorizzazione per l'allora vicepremier), visto il cambio di maggioranza e di equilibri politici.