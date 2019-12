Libia: Di Maio, avremo inviato speciale

ROMA, 17 DIC - "Abbiamo deciso insieme durante il vertice di governo che l'Italia istituirà un inviato speciale per la Libia che risponderà direttamente alla Farnesina per poter avere un rapporto di alto livello politico continuo, intenso, con tutte le parti libiche". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, appena giunto a Ciampino dopo la missione lampo in Libia.