Donna investita da tramvia Firenze,grave

FIRENZE, 17 DIC - Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un convoglio e trascinata per alcuni metri nei pressi di una fermata della tramvia a Firenze, in via di Novoli. Secondo prime informazioni sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato un vagone per liberarla. La donna è stata soccorsa anche dal 118: era cosciente ma con lesioni gravi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.