Bellocchio fuori dalla corsa all'Oscar

WASHINGTON, 17 DIC - L'Italia con 'Il traditore' di Marco Bellocchio è fuori dalla corsa per il Best international feature film (nuova definizione dell'Oscar per il miglior film straniero). L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha appena comunicato le shortlist preliminari di alcune categorie, tra le quali quella del miglior film internazionale. I dieci titoli ancora in corsa sono 'Parasite' di Bong Joon-ho (Sud Corea), 'Dolore e gloria' di Pedro Almodovar (Spagna), 'The Painted Bird' di Vaclav Marhoul (Repubblica Ceca), 'Truth and Justice' di Tanel Toom (Estonia), 'I Miserabili' di Ladj Ly (Francia), 'Those Who Remained' di Barnabás Tóth (Ungheria), 'Honeyland' di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Macedonia del Nord), 'Corpus Christi' di Jan Komasa (Polonia), 'La ragazza d'autunno' di Kantemir Balagov (Russia) e 'Atlantics' di Mati Diop (Senegal). Le candidature finali per tutte le categorie saranno annunciate il 13 gennaio e la cerimonia degli Oscar 2020 si svolgerà il 9 febbraio.