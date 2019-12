A Bologna G20 delle religioni nel 2021

BOLOGNA, 17 DIC - Nell'autunno 2021 Bologna ospiterà il G20 delle religioni. Lo ha annunciato il professor Alberto Melloni, segretario della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII che organizzerà l'evento. Nel giorno della Lettura Dossetti, con la lectio magistralis del filosofo Salvatore Natoli, Melloni ha fatto il punto sulle attività della Fondazione che da qualche mese ha un nuovo presidente, Alessandro Pajno, già presidente del Consiglio di Stato. A giugno 2020 sempre Bologna ospiterà il convegno annuale della European Academy of Religion, che si tiene ad anni alterni in Italia o all'estero. E l'anno successivo, tra gli eventi satelliti del G20 ci sarà l'Interfaith Forum. "Chiederemo ad alcune grandi figure del panorama italiano e internazionale di intervenire sul nuovo paradigma della società plurale, le migrazioni e i cambiamenti", ha spiegato Melloni.