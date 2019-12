Pm Roma, su Regeni ragnatela egiziana

ROMA, 17 DIC - "Intorno a Giulio Regeni è stata stretta una ragnatela dalla National security egiziana già dall'ottobre prima del rapimento e omicidio. Una ragnatela in cui gli apparati si sono serviti delle persone più vicine a Giulio al Cairo tra cui il suo coinquilino avvocato, il sindacalista degli ambulanti e Noura Whaby, la sua amica che lo aiutava nelle traduzioni". Lo afferma il pm Sergio Colaiocco ascoltato, assieme al procuratore Michele Prestipino, davanti alla commissione di inchiesta sulla morte di Regeni.( "Una ragnatela - aggiunge Colaiocco - che si è stretta sempre di più è in cui Giulio è finito al centro". "La Procura - ha aggiunto Prestipino - continuerà con determinazione a compiere tutte le attività per continuare ad acquisire elementi di prova per accertare quanto accaduto", il quale ha sottolineato che "grande è stata l'azione portata avanti dalla famiglia che ha costantemente esercitato un'attività finalizzata alla ricerca della verità".