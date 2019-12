Arrestata preside per truffa a Milano

MILANO, 17 DIC - Una donna di 60 anni è stata arrestata dai carabinieri, a Milano, per una condanna a 5 anni per bancarotta fraudolenta in relazione a una serie di truffe a un istituto scolastico per il recupero degli anni attivo nel capoluogo lombardo. Gabriella D'Agostino era la preside dell'Istituto Queen ed era finita nella trasmissione "Le Iene" dopo una serie di denunce da parte di genitori che erano stati truffati dalla D'Agostino, a cui avevano pagato migliaia di euro per consentire ai figli di recuperare gli anni. La scuola, che era stata pubblicizzata su Internet e che aveva una sede fisica di tre piani e di grande impatto, era stata chiusa da un giorno all'altro senza fornire spiegazioni. La vicenda per cui è stata condannata risale al 2012 e il provvedimento di esecuzione è arrivato lo scorso 4 dicembre. I militari del Nucleo investigativo di Milano l'hanno individuata nella sua casa nel quartiere Adriano, dove è stata arrestata ieri mattina.