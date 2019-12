Dl fisco: oggi fiducia al Senato

ROMA, 17 DIC - Il decreto fiscale arriva in Aula al Senato questa mattina senza il mandato al relatore. Il testo è stato modificato alla Camera e secondo l'intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima di incassare il via libera definitivo del Parlamento. La commissione Finanze non è riuscita a terminare l'esame degli emendamenti rispettando il timing fissato e il provvedimento passa quindi all'esame dell'assemblea senza aver concluso il passaggio in commissione al Senato dove - secondo quanto si apprende - in giornata è previsto l'ok con il voto di fiducia.