Omicidio Noviello, 30 anni per Cirillo

NAPOLI, 16 DIC - La Corte d'Assise d'Appello di Napoli, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Carmine Esposito, ha condannato a 30 anni (RPT 30 anni) Francesco Cirillo accusato di avere preso parte nell'omicidio di Domenico Noviello, l'imprenditore ucciso dall'ala stragista del clan dei Casalesi capeggiata dal boss Giuseppe Setola il 16 maggio del 2008, a Castel Volturno (Caserta), per avere denunciato i tentativi di estorsione. Gli avvocati di Cirillo, subito dopo il verdetto, hanno annunciato il ricorso alla Corte di Cassazione. Francesco Cirillo venne condannato a 30 anni (RPT 30 anni) in primo grado e poi assolto in secondo grado. La Procura Generale fece ricorso in Cassazione la quale rimandò tutto a un'altra sezione della Corte d'Assise di Appello che oggi ha confermato i 30 anni (RPT 30 anni) inflitti in primo grado. (ANSA).