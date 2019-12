Omicidio Noviello, 30 anni per Cirillo

NAPOLI, 16 DIC - La Corte d'Assise d'Appello di Napoli, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Carmine Esposito, ha condannato a 30 anni Francesco Cirillo accusato di avere preso parte nell'omicidio di Domenico Noviello, l'imprenditore ucciso dall'ala stragista del clan dei Casalesi capeggiata dal boss Giuseppe Setola il 16 maggio del 2008, a Castel Volturno (Caserta), per avere denunciato i tentativi di estorsione. Gli avvocati di Cirillo, subito dopo il verdetto, hanno annunciato il ricorso alla Corte di Cassazione. Francesco Cirillo venne condannato a 30 anni in primo grado e poi assolto in secondo grado. La Procura Generale fece ricorso in Cassazione la quale rimandò tutto a un'altra sezione della Corte d'Assise di Appello che oggi ha confermato i 30 anni inflitti in primo grado. (ANSA).