Salta esame bilancio Regione Vda

AOSTA, 16 DIC - Rinvio dell'esame del bilancio regionale e discussione sulle dimissioni del presidente Fosson e degli assessori Viérin e Borrello. Cambia il programma del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che è convocato da oggi al 19 dicembre per la trattazione del documento finanziario. "La Conferenza dei capigruppo - spiega la Presidente dell'Assemblea valdostana, Emily Rini - ha deciso all'unanimità che saranno trattate le prese d'atto delle dimissioni dei Consiglieri Fosson, Borrello e Viérin dalle cariche di Presidente della Regione e di Assessori. Il Consiglio sarà poi chiamato ad accettare le dimissioni da Consigliere da parte di Fosson e Viérin". "Nel mio ruolo istituzionale - aggiunge Rini - mi sono sentita di fare un appello al senso di responsabilità: ho chiesto ai gruppi consiliari di cercare una convergenza tra forze politiche per trovare un accordo trasversale che ci porti all'approvazione del bilancio regionale, proprio per non mettere ancora più in ginocchio la nostra Regione".