Governo: E. Letta, stimo Zingaretti

ROMA, 16 DIC - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti "sta dimostrando una pazienza di Giobbe, ne ho molta stima e lo sostengo, interpreta una voglia di normalità. In questo momento è necessario avere la pazienza che sta dimostrando, ma ha anche ragione quando dice che ogni pazienza ha un limite, non si può certo continuare in una logica in cui ogni tema è una specie di armageddon". Così Enrico Letta in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. Quanto ai retroscena che vorrebbero Renzi e Salvini al lavoro su un'intesa per far cadere il governo, l'ex premier risponde: "Non vedo perché Renzi dovrebbe farlo, ha interesse a tenere in piedi la legislatura visti anche i sondaggi, è una persona intelligente e non credo che vada contro i suoi stessi interessi. Ma su Renzi sbaglio spesso... il mio problema è che mi fido a prescindere".