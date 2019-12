Lite col marito, via di casa con i figli

ROMA, 15 DIC - E' stata ritrovata dai carabinieri la donna che, insieme ai suoi tre figli piccoli, si era allontanata ieri sera dalla sua casa a Nerola, in provincia di Roma. A quanto riferito, sia la donna sia i tre figli stanno bene. La donna e i quattro figli, uno di 4 mesi e gli altri di 4 e 8 anni sono stati trovati un casolare abbandonato alla periferia del paese dai carabinieri. Le ricerche, anche con l'ausilio di un elicottero e i cani molecolari, erano scattate dopo che intorno alla mezzanotte il marito della donna ha denunciato l'allontanamento. Stanno tutti in buone condizioni. Da chiarire i motivi che hanno spinto la casalinga ad allontanarsi di casa ieri sera a piedi con i figli. Sono in corso accertamenti.