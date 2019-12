Vandali su treno, 40mila euro danni

BORGO SAN LORENZO (FIRENZE), 14 DIC - Azione vandalica la notte scorsa a bordo di un treno regionale in sosta a Borgo San Lorenzo (Firenze): i danni, secondo una prima stima di Fs, ammontano a 30-40mila euro. A darne notizia Trenitalia Toscana che in una nota parla di "nuovo e pesantissimo atto vandalico": ignoti "hanno praticamente distrutto i vetri delle porte e dei finestrini di molte vetture del convoglio". Trenitalia ha annunciato che presenterà denuncia. Quando accaduto, prosegue Trenitalia, "oltre a un notevole danno economico" comporta anche "possibili disagi per i viaggiatori della linea Firenze-Borgo San Lorenzo poiché, per riparare i danni, si prevede il fermo del convoglio in officina per circa una settimana".