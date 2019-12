Raffiche di vento a 130 km/h in Sardegna

CAGLIARI, 13 DIC - Ha toccato i 130 chilometri orari alle 18 a Capo Carbonara la tempesta di vento che si è abbattuta in tutta la Sardegna e che continuerà a far sentire la sua influenza anche sabato, tanto che la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta per vento e mareggiate. Il picco di raffiche è stato registrato da una delle stazioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. I 70 chilometri orari sono stati toccati ad Alghero, 100 a Capo Caccia, 105 a Olbia. Nel centro dell'Isola sono stati toccati i 70 chilometri a Oristano e 100 ad Arbatax-Capo Bellavista. Raffiche rispettivamente a 50 chilometri orari e ad Elmas e 65 km/h a Decimomannu. Nel Cagliaritano il vento tenderà a rinforzare. Nella giornata di domani nel sud Sardegna le raffiche 60 chilometri orari, mentre nel pomeriggio il vento soffierà con forza nel nord, con picchi di 100 chilometri orari.