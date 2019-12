Francia: disagi trasporti anche domani

PARIGI, 13 DIC - Forti disagi previsti anche per domani nella rete dei trasporti di Parigi nel quadro degli scioperi contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Secondo i dati annunciati questa sera dalla RATP, la società che gestisce il trasporto pubblico parigino, saranno 9 su 14 le linee della metropolitana completamente chiuse. Traffico a singhiozzo con un servizio "estremamente ridotto" anche domenica. Domani e dopodomani, solo le linee automatiche (senza pilota) 1 e 14 della metropolitana circoleranno normalmente, come anche il treno OrlyVal per l'aeroporto di Orly. Il traffico sarà "parzialmente" garantito tra le 13:00 e le 18:00 sulle linee 3, 4, 7 e 9 della metropolitana, mentre la linea 8 resterà aperta dalle 9:30 alle 18. I treni suburbani RER-A e RER-B (quest'ultimo collega il centro città con gli aeroporti di Orly e Roissy-Charles de Gaulle) circoleranno unicamente dalle 12 alle 18. Migliora invece, rispetto ai giorni passati, il servizio su gomma, con il 60% dei bus garantiti