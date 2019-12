Atlantia sospende buonuscita Castellucci

ROMA, 13 DIC - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha deliberato la sospendere del pagamento della seconda rata, in scadenza il 2 gennaio 2020, della buonuscita dell'ex a.d. Giovanni Castellucci. Castellucci era uscito in settembre con 13 milioni di buonuscita oltre alle competenze di fine rapporto. Il Cda ha ritenuto prudenzialmente di sospendere il pagamento "in relazione agli elementi sopravvenuti emersi dalle indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria e indipendentemente dalla rilevanza penale degli stessi". Così Atlantia in una nota in cui si precisa che "superata la iniziale fase di operatività del Direttore Generale, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere a una riarticolazione dei poteri, revocando quelli temporaneamente conferiti al Comitato Esecutivo, che quindi terminerà le proprie funzioni". I poteri "sono stati ripartiti tra il Presidente e il Direttore Generale.