Alto Adige, approvato bilancio record

BOLZANO, 13 DIC - Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato con 19 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astensioni i due disegni di legge di stabilità e di bilancio che definiscono la manovra finanziaria 2020. Il bilancio prevede entrate e spese record: nel 2020 per circa 6,3 miliardi euro e di circa 6,2 miliardi nel 2021 e nel 2022. Il presidente della giunta, Arno Kompatscher, ha ammesso "la scarsa consultabilità di alcuni documenti e proposto un confronto per individuare un nuovo modo di procedere". "La materia è molto complessa - ha detto - e si sta contrattando a Roma per avere regole più semplici qui in Provincia, perché quelle in vigore valgono per situazioni dove ci sono sempre deficit e debiti, cosa che in provincia non si verifica".