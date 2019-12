Attesa per Lampada pace a Mattarella

ASSISI (PERUGIA), 13 DIC - C'è "grande attesa" ad Assisi per la cerimonia di consegna al presidente della Repubblica Sergio Mattarella della Lampada della pace, sabato mattina nella Basilica superiore di Assisi. "Sarà una giornata di festa" ha sottolineato la comunità francescana. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul sito sanfrancesco.org e sulla pagina Facebook ufficiale dedicata a San Francesco. In base al programma reso noto dal Sacro Convento, Mattarella giungerà nella piazza inferiore di San Francesco alle 10.20 e verrà accolto dal custode, padre Mauro Gambetti. Si recherà quindi sulla tomba del Poverello. Alle 10.30 si terrà la consegna della Lampada nella Basilica superiore dove Mattarella assisterà alla registrazione del Concerto di Natale che verrà trasmesso su Rai1 il 25 dicembre alle 12.30 dopo il messaggio Urbi et orbi di Papa Francesco.