Pestaggio studenti in nave: sviluppi

NUORO, 13 DIC - "Sappiamo che sono emersi i nomi di due uomini ma non conosciamo i dettagli: aspettiamo l'esito delle indagini". Così all'ANSA l'avvocata Maria Antonietta Sinis che assiste lo studente picchiato, insieme a un professore, mentre era in navigazione da Barcellona a Porto Torres (Sassari) con altri 26 ragazzi dell'Istituto superiore Michelangelo Piras di Siniscola, su un traghetto della Grimaldi per uno stage di alternanza scuola-lavoro. L'aggressione risale alla notte tra martedì e mercoledì scorsi, probabilmente legata al vocio e ai rumori provocati dalla scolaresca mentre gli altri passeggeri dormivano: vittime un 16nne e un prof di 31 anni, entrambi hanno avuto 15 giorni di prognosi. In attesa di sentire studenti e docenti, i carabinieri della compagnia di Siniscola, che hanno raccolto la denuncia dei genitori del 16enne, stanno lavorando in stretto contatto con i dirigenti di Grimaldi per ricostruire i fatti nel dettaglio e poi trasmettere gli atti in Procura